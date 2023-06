Actualitzada 13/06/2023 a les 10:54

Aquesta tarda esperem el creixement de núvols que deixin ruixats localment tempestuosos⛈️

Demà, l'entrada d'una dorsal aportarà un vent de nordque pot bufar amb ràfegues de 50 km/h al fons de les valls més estretes, i mantindrà febles precipitacions tot el jorn#Avís_groc⛈️ pic.twitter.com/sNE6YTA3gh — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) June 13, 2023

Les pluges tornen aquesta tarda i Meteorologia ha activat l'avís groc per la previsió de tempestes com a efecte de la pertorbació Oscar que està sobre la península ibèrica. El servei anuncia que demà les precipitacions es poden produir durant tota la jornada i que augmentarà la intensitat del vent amb ràfegues de 50 quilòmetres al fons de les valls més estretes.Les màximes previstes per avui són de 21 graus al centre del país i demà es pot arribar als 22 a Andorra la Vella i a 7 graus al Pas de la Casa. El pronòstic indica que a partir de dijous predominarà el sol i les temperatures pujaran fins al 25 graus i divendres seran de 26 graus a les zones centrals i de 12 graus al Pas de la Casa.