Andorra ven 860 llibres a la Feria del Libro de Madrid

Actualitzada 13/06/2023 a les 17:28

L'estand del Principat que comptava amb la participació conjunta del ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern i de l'Associació d'Editors d'Andorra en la 82a Feria del Libro de Madrid ha venut 860 exemplars. En total han estat 57 títols diferents que l'Àrea de Lectura Pública i Biblioteques ha generat un resultat de vendes molt satisfactori, tenint en compte que era la primera vegada que el Principat tenia presència a la Fira.Entre els títols més venuts han estat els de Trotalibros Editorial: Oh, qué espléndida música, de Dorothy Evelyn Smith, amb 99 exemplars venuts, i Horizontes perdidos, de James Hilton, amb 75 exemplars venuts. I d’altres editorials hi ha destacat: Muertos, quién os ha muerto? d’Iñaki Rubio, de Medusa Editors, amb 33 exemplars venuts, i Historia de Andorra en once episodios clave, d’Oliver Vergés, d’Anem Editors, amb 13 exemplars venuts.