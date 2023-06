Vela vol documentació dels projectes de qualitat de dades d'ActuaTech

Actualitzada 12/06/2023 a les 06:39

La consellera general i presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una demanda d’informació per dos projectes sobre qualitat de dades de la Fundació ActuaTech. El primer document va ser adjudicat per 228.690 euros a PricewaterhouseCoopers Serveis Professionals Andorra, SLU, i el segon a Deloitte Andorra Auditors i Assessors S.L per 134.198 euros. Vela vol conèixer “en quins aspectes s’ha millorat la creació de les dades i com els recursos i la inversió d'aquests projectes s’ha materialitzat”.