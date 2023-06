Unnic ven la meitat de les reserves d'accions en 12 hores

Actualitzada 12/06/2023 a les 22:09

La societat que gestiona i explota l'Unnic ha iniciat avui el seu recorregut amb una demanda de títols. Durant les primeres dotze hores del llançament ja hi ha un 50% d'accions reservades del total disponible. La passada mitjanit es va començar el procés de reserva d'un paquet d'accions populars equivalents al 10% del capital social de la companyia per un import de 6 milions d'euros. En total hi ha hagut 6.000 participacions a raó de 1.000 euros cadascuna. Les persones físiques o jurídiques interessades en l'adquisició de les accions han de ser andorranes o residents al Principat i poden fer la seva sol·licitud des d'aquest dilluns i fins al 31 de juliol.