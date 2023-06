Una menor de 5 anys resulta ferida en ser atropellada a les Bordes d'Envalira

Una nena de 5 anys va resultar ferida en ser atropellada ahir al migdia al nucli de les Bordes d'Envalira. La menor, no resident al país, va ser traslladada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell per ser tractada de les lesions que, segons va informar el cap de guàrdia del centre sanitari, eren de caràcter lleu. L'accident es va produir a les 14.28 hores a la General 2, concretament al punt quilomètric 20,250, i el vehicle implicat va ser un turisme Ford Fiesta amb matrícula andorrana. La circulació a la via es va tallar durant uns minuts a conseqüència del