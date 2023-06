Un armari, el precursor

L’arxiu fa un repàs de la seva història coincidint amb el Dia internacional d’aquests equipaments cabdals.

L’Arxiu Nacional d’Andorra encara no té cinquanta anys. Va obrir portes el 1975, “després que el Consell General, en el marc del procés d’andorranització, consideri imprescindible la creació d’un arxiu i també d’una biblioteca d’abast nacional i de gestió pública”. Ho recorda la publicació que el mateix Arxiu va dedicar la setmana passada a la seva creació. Però la història dels arxius al Principat no és pas tan recent. El precursor va ser un armari, el de llavors les sis claus.



Es considera que l’acció de conservar la documentació rellevant per garantir la seva supervivència i accés podria haver arrencat ja