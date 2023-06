Protecció civil recomana tenir una motxilla d'emergència per Sant Joan

Actualitzada 12/06/2023 a les 12:29

Protecció civil ha compartit avui a través de les seves xarxes socials que de cara als pròxims dies aniran deixant consells per gaudir d'una revetlla de Sant Joan segura. A la seva pàgina web, però ja se'n poden trobar alguns suggeriments bàsics per afrontar la festivitat. Entre els consells s'hi troben tenir preparada la motxilla d'emergència per ser autònoms almenys 3 dies i el pla d'emergència familiar per estar preparats de cara a una catàstrofe. De la mateixa manera recomanen reaccionar de forma adequada i mantenir la calma, prendre consciència del risc i extremar les mesures d'autoprotecció, en cas d'emergència indiquen limitar les trucades per tenir les línies lliures i escoltar la ràdio, la televisió i les seves xarxes socials.Com a informació detallada sobre petards recomanen comprar productes pirotècnics homologats en un establiment autoritzat, no guardar-los a les butxaques ni subjectar-los a les mans a l'hora encendre'ls o llençar-los a menys de 100 metres de les zones boscoses ni en aglomeracions de persones. El cos de protecció alhora, recomana tancar les finestres i balcons per evitar guspires o algun coet que pugui en provocar un incendi i plegar els tendals que hi puguin haver a les terrasses.