Petjades d'os per la zona del Comapedrosa

Actualitzada 12/06/2023 a les 16:28

Els banders han tornar a detectar la presència d'un os al Principat. Els agents de medi ambient van ser avisats dissabte d'unes petjades a una zona pròxima al Comapedrosa i van comprovar que el plantígrad "havia entrat i sortit del país", segons ha informat el Govern.Les petjades estaven en una molt alta on encara hi ha neu i es tracta d'una situació habitual pel moviment d'aquests animals a les zones del Pirineu. Els banders van informar fa tres setmanes que havien detecta la presència d’un plantígrad en territori andorrà. En aquella ocasió l'animal havia estat un parell de dies per la part alta d’Andorra, per la zona de Ransol, però després va acabar abandonant el territori nacional.