Actualitzada 12/06/2023 a les 06:29

La policia inicia avui una prova pilot de cita prèvia per a tràmits de permisos o registres d’arma, tant per a armeries com per a particulars, així com per a empreses de seguretat privada. L’objectiu és agilitar els processos i evitar els temps d’espera. Per poder agafar cita prèvia s’haurà d’entrar al web policia.ad i omplir un formulari indicant el tipus de tràmit, el dia, l’hora i un correu electrònic o número de telèfon mòbil per rebre la confirmació de la cita.