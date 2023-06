Actualitzada 12/06/2023 a les 19:01

Un incendi per un curtcircuit s'ha produït aquesta tarda en l'edifici número 8 del carrer Doctor Nequi, segons ha informat la policia. Fa escassos minuts el cos de bombers i la policia han rebut un avís d'incendi a un dels carrers de la capital. Els efectius s'hi han desplaçat ràpidament i hi estan actuant. Els bombers informen que el foc està controlat i no ha causat cap ferit.