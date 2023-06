Espot es compromet a avançar cap a la igualtat efectiva

11/06/2023 a les 12:50

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat aquest matí a la Cursa de la Dona organitzada per l'ADA, on ha reivindicat la igualtat efectiva entre homes i dones. Espot ha indicat que la llei aprovada a finals de març "és pionera i ens marca el camí de les polítiques a fer, però ara falta desenvolupar-la a tots els termes".Així, el cap de l'executiu s'ha compromés a treballar "colze a colze amb les administracions públiques, associacions i els ciutadans del país", a més ha ressaltat la creació de la secretaria d'Estat d'Igualtat, que dependrà directament de Presidència, "amb caràcter transversal per poder implicar de manera molt coordinada a tots els ministeris per aconseguir aquesta fita".