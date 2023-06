Els síndics estudiaran una connexió entre el barri del Pui i el casc antic

Actualitzada 12/06/2023 a les 18:37

Els síndics han manifestat el seu compromís en treballar per construir un nou accés al barri del Pui que permeti una connexió més directa amb el casc antic. Ensenyat i Codina ho han fet saber als cònsols d'Andorra la Vella a la visita institucional que ha tingut lloc aquesta tarda.El nou vial s'estudiarà com executar-lo, ja que consideren que hauria de ser únicament per als vianants i es construiria durant les obres de reforma dels Jardins de Casa de la Vall. Astrié i Canturri han rebut de molt bona forma la proposta, ja que creuen que serà molt beneficiosa per als veïns de la zona. Altres temes tractats durant la visita al comú de la capital ha estat l'impuls als entorns de protecció de Casa la Vall i de l'Església de Sant Esteve. Les dues institucions s'han compromès a treballar conjuntament.