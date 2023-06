Els ajuts a l'agricultura augmenten a 2,73 milions

Actualitzada 12/06/2023 a les 10:28

El sector agrícola va rebre 2.728.107 euros d'ajudes del sector públic l'any passat, el que representa una pujada del 2,4% en comparació amb el total atorgat un any abans, segons publica Estadística. La suma global mostra una reducció del 7,6% de les ajudes concedides pels comuns que es queden en 45.106 euros, uns tres mil euros per sota de l'exercici anterior.L'ajut al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya encapçala les subvencions amb 1.725.287 euros, un 2,7% per sobre del total de l'any 2021. El segon import més elevat és el donat per al foment del dall dels prats amb 381.565 euros, gairebé la mateixa xifra de l'exercici previ. I les ajudes atorgades per al foment de plans de millora baixen un 8,8% fins a 83.927 euros, segons recull l'informe.Estadística detalla que hi ha 352 explotacions agrícoles i ramaderes al Principat. La parròquia amb més explotacions és Sant Julià de Lòria amb 71, seguida de les 60 de la Massana, 54 a Canillo, 52 a Encamp, 43 a Ordino, 40 a Andorra la Vella i 32 a Escaldes. La major part d'ajuts al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals es concentra en Sant Julià amb 26 subvencions per un import de 633.133,97 euros, el que indica que el 37% de les explotacions han tingut suport públic. I en segon lloc figura Canillo, amb un 35% d'explotacions beneficiades, el que es concreta en 299.770,59 euros repartits entre 19 ramaders.L'ajut al foment del dall dels prats ha concedit a 21 explotacions de Sant Julià, 15 de canillo i 11 d'Ordino. En conjunt el 20% de les 352 explotacions registrades va tenir suport públic al dall de les parcel·les l'any passat.L'informe especifica que es van donar 768 primes per la producció de carn de vedella per un import total de 272.940 euros, amb 251 atorgades a ramaders lauredians, 174 als d'Encamp i 136 als de la Massana. En el cas del corders es van repartir 10.200 euros en 408 primes de les quals 315 van anar a Sant Julià, 45 a Encamp, 29 a la Massana i 19 a Canillo.El sector públic va donar a més 16 primes per la producció d'equins per un import de 4.480 reparits a Ordino i Encamp i 37 primes per un total de 925 euros per la producció de carn de cabrit.