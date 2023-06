Actualitzada 12/06/2023 a les 15:24

El cap d'urgències de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Jordi Samsó ha presentat la dimissió, segons han informat des del SAAS. L'acceptació de la renúncia però no serà efectiva fins al pròxim dijous al consell de direcció del SAAS.Samsó va assumir es va fer càrrec de la direcció del servei d'urgències del centre el novembre del 2022. El cap del servei havia explicat en una entrevista al Diari el febrer passat la situació a urgències, on assegurava que no hi havia prou personal i que això provocava situacions de certa tensió.