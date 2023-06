La primera sessió ordinària del Consell servirà per aprovar la dotació pressupostària

La primera sessió ordinària del Consell General, que se celebrarà el proper 12 de juliol, servirà per aprovar un crèdit extraordinari que permeti adequar i reformar els 147 pisos que va comprar el Govern per posar-los a preu assequible. La quantitat a la qual ha d’ascendir el crèdit encara no ha transcendit, ja que primer ha de ser aprovat pel Consell de Ministres, però el Govern ja ha informat els grups parlamentaris que serà necessari dotar d’un extra el pressupost per poder-ho dur a terme.



A mitjans d’abril, l’executiu va informar que, en el marc del programa per adquirir edificis, rehabilitar-los