Actualitzada 12/06/2023 a les 11:50

Maria Cosan, economista, auditora i exdirectora de l'INAF, ara l'AFA, declara des de primera hora del matí en el judici per la causa primera de BPA, coneguda com a cas Gao Ping. Cosan declara com a testimoni ja que va ser la directora de les auditories que KPMG va realitzar al banc entre els anys 2008 i 2010. Més tard declararà com a pèrit ja que era la directora del regulador financer quan BPA va ser intervinguda el març del 2015.