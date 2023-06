Cinc conductors detinguts per alcoholèmia positiva

Actualitzada 12/06/2023 a les 11:06

El cap de setmana s'ha saldat amb la detenció de sis persones per conduir després d'haver consumit alcohol o drogues. La policia informa aquest matí de l'arrest de cinc conductors que van donar positiu en la prova d'alcoholèmia que els agents els hi van fer en controls rutinaris la matinada de dissabte i diumenge. Els detinguts són quatre homes i una dona amb edats entre els 25 i els 46 anys. La taxa més alta que es va detectar va ser d'1,96 grams per litre de sang i la més baixa, d'1,08 grams.L'arrestat per conduir sota els efectes d'estupefaents va ser un jove de 25 anys que una patrulla va controlar diumenge a la nit.