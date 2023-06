Activitat de contemplació de papallones nocturnes

Actualitzada 12/06/2023 a les 06:31

El proper divendres se celebrarà la 16a edició de la Moth Night, una oportunitat per contemplar les papallones nocturnes d’Andorra. Es tracta d’una sortida de camp divulgativa organitzada per Andorra Recerca + Innovació. El punt de trobada serà la Casa Rull de Sispony. Tot i que l’activitat és gratuïta, cal fer una inscripció per participar-hi. Abans de la sortida hi haurà una xerrada introductòria sobre el món de les papallones, a càrrec d’Èric Sylvestre, expert en papallones nocturnes, i Roger Caritg, investigador de l’ARI.