Vela vol documentació dels projectes de qualitat de dades de la Fundació ActuaTech

Actualitzada 11/06/2023 a les 16:44

La consellera general i presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una demanda d'informació per dos projectes sobre qualitat de dades de la Fundació ActuaTech. Concretament, es tracta dels projectes Serveis d'acompanyament de governança i qualitat de la dada i Serveis de definició del model d'interoperabilitat de país. El primer document va ser adjudicat per 228.690 euros a l'empresa Pricewaterhousecoopers Serveis Professionals Andorra, S.L.U, i el segon a Deloitte Andorra Auditors i Assessors S.L per un import de 134.198 euros.Vela vol "conèixer quins aspectes s'ha millorat la creació de les dades i com els recursos i la inversió d'aquests projectes s'ha materialitzat i s'ha traslladat a la realitat del dia a dia de l'administració pública per aquesta transformació digital". En aquest sentit, la consellera general destaca en nota de premsa que "les dades són un recurs essencial per al progrés de la societat en general i per això s'han de gestionar i governar de forma adequada i evitar els riscos que hi ha associats".