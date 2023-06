Una altra gravetat

Olivier Mathieu, ballarí de l’escola Yoann Bourgeois, meravella el públic en la jornada de dansa del Clàssic And.

És una imatge que molts de nosaltres tenim gravada a la retina. Un home d’uns quaranta anys, àgil i atlètic, es deixa caure d’esquena des del tercer graó d’una escala. En comptes de quedar estès a terra amb la columna migpartida, l’home hi rebota –en realitat hi ha un matalàs elàstic–i l’impuls el retorna al capdamunt de l’escala amb una gràcia exacta, precisament calculada, de ballarí clàssic. Sembla un titella gegant mogut per fils invisible.



La seqüència ens és familiar perquè ha esdevingut viral. Els espectacles de l’acròbata, ballarí i coreògraf francès Yoann Bourgeois acumulen milions de reproduccions a les plataformes