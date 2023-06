Un jove resulta ferit en un accident múltiple a la capital

Actualitzada 11/06/2023 a les 06:47

Un jove de 23 anys va resultar ferit ahir en un accident de trànsit múltiple a la General 1, a Santa Coloma. En el sinistre es van veure implicats un total de quatre turismes, un Seat Ibiza amb placa andorrana, un Mazda CX5, un Nissan Qashqai i un Ford Focus, tots tres amb matrícula espanyola. El conductor d'aquest darrer turisme, un jove no resident, va ser l’únic ferit i se’l va traslladar a l'hospital amb ferides que, segons la primera valoració, eren de caràcter lleu. La policia va rebre l'avís del succés a les 12.25 hores i fins al lloc dels fets es van desplaçar agents del cos, efectius dels bombers i agents comunals d’Andorra la Vella.D’altra banda, els bombers van haver d’actuar per sufocar l’incendi d’un turisme, un Fiat Panda, que es trobava a la carretera de Nagol. Les flames, originades per causes desconegudes, van calcinar part del motor sense provocar danys personals.