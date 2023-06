Salut farà difusió del funcionament de les visites mèdiques a distància

Els problemes informàtics s’han resolt però s’admet que cal una anàlisi del sistema

El funcionament de les visites mèdiques no presencials ha acabat provocant el rebuig dels metges. A principi d’any el ministeri de Salut va aprovar unes noves regles del joc per mirar d’ordenar-les però el Col·legi que representa els facultatius considera que és un sistema poc operatiu i que suposa una barrera per utilitzar la telemedicina. Una de les queixes expressades és que ni tan sols se n'ha fet una campanya de difusió per informar els usuaris de com funciona. Un aspecte que el ministeri corregirà.



Des de mitjans de gener qualsevol visita no presencial s’ha de fer per videotrucada. No és