Ocupació mitjana del 60% als espectacles del Clàssic And

Actualitzada 11/06/2023 a les 21:12

La primera edició del Clàssic And ha clos avui amb una mitjana d'ocupació del 60% en tots els seus espectacles. De fet, el percentatge d'entrades reservades ha estat superior al 75%, tot i que, en alguns casos donades les condicions meteorològiques, les ocupacions han acabat baixant, segons han explicat des de l'organització. En la roda de premsa de clausura del festival el seu director artístic, Joan Anton Rechi, ha destacat que en un àmbit no massiu com és el de la música clàssica “més important que el nombre d’assistents, és constatar la satisfacció entre les persones que han assistit a les diferents propostes i la certesa que la gran majoria dels espectadors de la primera edició repetiran l’any vinent. El boca orella ha funcionat i els espectacles han tingut cada dia més afluència de públic”.Per la seva banda, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha assenyalat que “aquesta iniciativa no només permet posar en valor espais emblemàtics del país, sinó que a més, amplia l’oferta cultural a nous públics de dins i fora d’Andorra".