Actualitzada 11/06/2023 a les 16:52

De les notícies més dures i tristes a donar-vos... Avui ens ha deixat el nostre estimat company de la Federació, Toni Clascà Descansa en pau amic. Et trobarem molt a faltar als paddocks i sempre!! ❤️ Abraçada infinita a tota la família #DEP #sempreambtu #famíliaFMA pic.twitter.com/j9lkJWYnK5 — Federació Motociclista d'Andorra (@Fede_Motos_AND) June 11, 2023

La Federació Motociclista d'Andorra ha anunciat la defunció de Toni Clascà, estretament lligat al món del motor del país, i un dels fundadors de l'Andorra Hoquei Club. Clascà va néixer al 1953 a Salt, Girona, i va arribar al país al 1976, on posteriorment va ser un dels fundadors de l'Andorra HC als anys vuitanta, ja que havia estat porter de la selecció catalana juvenil.Posteriorment va vincular-se també al món del motor, competint en ral·lis de terra, i també com a vicepresident esportiu de l'ACA, just abans de fer el salt al món del motociclisme, on ha estat vinculat a la Federació Motociclista d'Andorra des del 2006 fent tasques d'organització i coordinació dels diferents campionats i esdeveniments que ha celebrat la FMA.