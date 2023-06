La cursa per les comunals

Els partits han començat a tenir converses informals per temptejar la possibilitat d’unir forces contra DA amb la vista posada als comicis de desembre.

La coincidència de les eleccions generals i comunals al mateix any obliga aquells que es mouen en el món polític a no despistar-se. Encara amb la ressaca del resultat a les urnes del 2A, especialment per a aquelles formacions amb pitjors resultats que han necessitat una reestructuració interna, els partits ja han de posar la mirada al desembre, perquè l’estiu passa ràpid i un cop passat Meritxell pràcticament s’entrarà ja en precampanya. Tot plegat precipita les converses que uns i altres ja han començat a tenir malgrat que encara siguin molt incipients i de manera informal.



Els resultats de les generals

