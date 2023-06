La Cursa de la Dona se suma avui a la lluita contra el càncer de mama

Actualitzada 11/06/2023 a les 06:48

La Cursa de la Dona, la iniciativa promoguda per l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), celebra avui una nova edició, l’onzena, per recaptar fons per a la lluita contra el càncer de mama. La fita és assolir les 700 inscripcions per superar els 1.800 euros recaptats en la darrera edició, que va tenir mig miler de participants. Enguany els diners que es recullin es destinaran a la fundació iSYS per a un projecte d’assistent virtual denominat Xemio que té com a funció donar suport a les dones que pateixen la malaltia. Segons va detallar l’entitat, en els propers mesos està previst que s'iniciï una prova pilot amb el SAAS per implementar Xemio al Principat.La cursa arrencarà a les deu del matí al davant de l’Illa Carlemany. Novament hi ha dos recorreguts, un de 2,5 quilòmetres i un altre de 5 que transcorren per les vies principals d’Andorra la Vella i Escaldes. La cursa implicarà algunes alteracions del trànsit. En concret, segons va detallar Mobilitat, alguns carrers quedaran tallats, per la qual cosa es recomana evitar circular pel centre vila de les dues parròquies centrals mentre duri l'esdeveniment, que es preveu de 10 a 11 del matí. També implicarà alteracions en diferents rutes del transport públic, les L2, L3, L4, L5 i L6 en sentit Encamp i la Massana i de les 10 a les 11.30 hores. Es recomana als usuaris informar-se a través de www.bus.ad.