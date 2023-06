Els bombers participen en dos rescats de muntanya

Actualitzada 11/06/2023 a les 06:41

Els bombers van haver d’efectuar ahir a la tarda dos rescats de muntanya, un a la zona d’Engolasters i un altre a Canillo. El primer rescat amb el suport de l’helicòpter va activar-se quan faltaven cinc minuts per a dos quarts de tres de la tarda, quan el cos d’extinció va rebre un avís per la caiguda d’un esportista que competia a l’Spartan Race d’Encamp. En aquest sentit, el cap de guàrdia va informar al Diari que l’home va patir un cop i un petit tall al cap i va ser directament traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.El cos d’extinció va rebre un segon avís a tres quarts de cinc de la tarda d’un jove que va bloquejar-se mentre feia la via ferrada del Canal de la Mora, a la parròquia de Canillo.Cal recordar que s’està treballant en una normativa que podria implicar el cobrament del cost de rescat si es constata negligència de la persona afectada.