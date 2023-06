Actualitzada 10/06/2023 a les 12:23

Els bombers han extingit aquest matí un petit incendi en un turisme, un Fiat Panda, que es trobava a la carretera de Nagol, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Les flames, que s'han originat per causes desconegudes, han calcinat part del motor i no hi ha hagut ferits, segons informa el cap de guàrdia. El cos d'extinció ha rebut l'avís a les 8.22 hores i s'han desplaçat al lloc dels fets amb una dotació. La intervenció s'ha allargat una hora.