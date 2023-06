Prop de 4.000 turistes israelians han viatjat a Andorra

Actualitzada 10/06/2023 a les 06:13

Andorra ha rebut des de principi d’aquest any prop de 4.000 turistes israelians gràcies a les “bones relacions” en matèria turística entre els dos països.Així ho va assenyalar el Govern ahir en un comunicat de la reunió que van mantenir el cap de l’executiu, Xavier Espot, i l’ambaixadora d’Israel a Andorra, Rodica Radian-Gordon.La reunió va servir per “explorar les vies de cooperació i col·laboració” entre els dos estats i s’emmarca en els actes de celebració del 75è aniversari de la creació de l’Estat d’Israel organitzats per l’ambaixada.En aquest context, Espot va ressaltar “la voluntat” que durant els propers anys es puguin ampliar les relacions existents.Així, va celebrar que avui l’ambaixada israeliana “col·labora” per traslladar fins a Andorra la companyia de dansa Vertigo, que ofereix, dins del festival Clàssic And, un espectacle al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.La nota de premsa recull que la visita de la companyia de dansa moderna israeliana és “una bona mostra” de les relacions bilaterals que permeten reforçar, literalment, l’intercanvi cultural entre tots dos països després que el director artístic, Joan Anton Rechi, exportés fins a Tel-Aviv la producció Aleko-Cavalleria rusticana. En aquest sentit, totes dues parts han manifestat “la voluntat d’ampliar la bona col·laboració cultural” en altres matèries com l’economia o la innovació. Això permetria reforçar, segons el Govern, el memoràndum d’entesa que es va signar el 2021 per “animar” el sector empresarial a generar sinergies amb el mercat andorrà. Després de la trobada, l’ambaixadora es va reunir amb la ministra d’Afers Estrangers, Imma Tor.