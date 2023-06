Formació en serralleria

Xerrada a seixanta agents de policia sobre els mètodes dels lladres per entrar a domicilis

Res millor per evitar els delictes i per detenir-ne els autors quan s’han produït que conèixer a fons les tècniques dels delinqüents. Per aquesta raó els membres del cos de policia realitzen periòdicament formacions en totes les àrees en què actuen. Una de les últimes que han tingut lloc, dijous passat, ha permès a una seixantena d’agents conèixer la serralleria forense per aprofundir en les diverses eines que fan servir els lladres per entrar als domicilis particulars i als trasters.



La xerrada, que va tenir lloc al despatx central, va ser a càrrec d’un serraller expert que ja ha impartit aquest