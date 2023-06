Els conductors sospiten que la instal·lació no enregistra sancions

El radar de tram de la C-14, ubicat entre Bassella i Ponts, actualment no té càmeres a la vista, segons han pogut constatar alguns conductors que sospiten que la instal·lació podria no estar funcionant. La instal·lació dels dos aparells que controlen la velocitat per tram va començar a funcionar, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), el 22 d’abril de l’any passat. El sistema de control de velocitat estava actiu en ambdós sentits de la marxa i en una distància de 9,5 quilòmetres. El límit màxim de velocitat permès a la zona és de 90 quilòmetres per hora.