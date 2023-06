Visites a les instal·lacions de FEDA amb motiu de la Setmana de l'energia sostenible

Actualitzada 09/06/2023 a les 06:13

Andorra Sostenible, l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, i Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) organitzen una setmana d’activitats per celebrar la Setmana europea de l’energia sostenible, que tindrà lloc del 20 al 22 de juny. En aquesta ocasió, es vol acostar les infraestructures energètiques del país a la ciutadania, obrint les portes de la central hidroelèctrica de FEDA, d’una instal·lació fotovoltaica particular i de la xarxa de fred i calor de FEDA Ecoterm a Escaldes-Engordany. A més, s’oferirà un taller infantil i un escape room per acostar la celebració a infants i joves. Sota la temàtica Accelerant la transició a una energia neta-cap a factures més baixes i majors habilitats, aquesta setmana ha de permetre acostar els reptes de la transició energètica a la ciutadania. El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i el director general de FEDA, Albert Moles, van presentar ahir les activitats i van destacar la necessitat de celebrar l’efemèride.