Un remolc, a judici

Acusada i perjudicat mantenen una relació conflictiva després d’haver compartit empresa. Ahir es van veure les cares als tribunals per un remolc.

El 2013 la relació laboral d’acusada i denunciant es va trencar. La processada va relatar que aquell any en tornar de vacances va comprovar que faltava tot de documentació de l’empresa de la qual la presumpta víctima era treballador, però també soci, i que “d’una relació de confiança vaig passar a una de desconfiança total i absoluta”. El perjudicat va explicar que “aquesta senyora em va dir que l’empresa era seva i em va fotre fora. No va ser un final agradable”. La trencadissa va acabar als tribunals, però no era l’objecte del judici d’ahir, que estava motivat per un