Radar sense càmeres a Bassella

Actualitzada 09/06/2023 a les 12:38

El radar de tram de la C-14, ubicat entre Bassella i Ponts, actualment no té càmeres a la vista, segons han pogut constatar alguns conductors que sospiten que la instal·lació podria no estar funcionant. El servei català de trànsit va posar en marxa el controlador de velocitat el 22 d'abril de l'any passat i des del juliol i fins al mes de setembre va deixar d'enregistrar sancions per una avaria en el sistema de càmeres. Es desconeix si a hores d'ara el radar de tram torna a estar avariat.