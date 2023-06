'No hi caiguis' guanya el concurs de curts RECcrea

08/06/2023 a les 19:55

El curtmetratge No hi caiguis de Raquel García, Mariona Rayo i Blanca Sacristan, de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino ha estat escollit guanyador del novè concurs de curtmetratges RECcrea, celebrat aquesta tarda al Fòrum de l'FNAC. El segon premi ha estat per Llàgrimes darrere d'un somriure de Laia Martínez i Claudia Novo, del col·legi Sagrada Família. Finalment, el tercer premi l'ha guanyat Clémentine Margerite, Maria Suprunenko i Clara Vila, del Lycée Comte Foix amb Emocions.Els guanyadors han rebut vals de compra a repartir a Pyrénénes. El primer premi ha sigut de 700 euros, el segon de 500 euros i el tercer de 300 euros. A més, els tres curts guanyadors s'emetran a Andorra Televisió.Els curtmetratges finalistes han estat: Podries ser tu, d’Amélie Kuri, Ona Rogé, Mar Torra i Vanessa Da Silva, de l’escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma; El nostre millor amic, de Laia Roig, Jana Mitjana, Lucía Adorador, Andrea Fernández i Alba López, del col·legi Sagrada Família; Expressions i dites (molt ben dites), de Norah, Xènia i Zoé Fernández Delgado, del Lycée Comte de Foix; No sé què fer, de Laura Filloy i Anna Lopez, del Lycée; Qui ets tu?, d’Ainhoa Escabias, Enya Pereira, Victor Pastor i Alexandre Nevoa, de l’escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma; i Reacció en cadena, d’Isabel Sucarrats, Aina Torrell i Judith Rodríguez, del col·legi Mare Janer. Els finalistes han rebut un diploma acreditatiu i un obsequi del Servei de Política Lingüística.