L’acte només compta amb una vintena d’assistents pel mal temps

La plaça del Poble d’Andorra la Vella va acollir una masterclass de ioga popular a càrrec de la professora Apeksa amb motiu del Dia mundial del ioga, que se celebra el 21 de juny. La trobada, que va comptar amb la participació d’una vintena de persones tot i el mal temps, està organitzada cada any, i ja són set, per l’ambaixada de l’Índia a Madrid. Tal com va explicar la cònsol honorària de l’Índia a Andorra, Madhu Jethani, la iniciativa té com a objectiu donar a conèixer els beneficis de la pràctica d’aquesta disciplina, que té el seu origen precisament

#2 Tiago

(09/06/23 06:59)



#1 Canovas

(09/06/23 06:54)