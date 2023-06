Actualitzada 09/06/2023 a les 17:27

Avui celebrem el Dia internacional dels arxius! És el nostre dia!

Per commemorar-lo, compartim aquesta fotografia del fons de Fèlix Peig (FP_01002) on podeu veure l'edifici Prada Casadet en construcció coincidint amb la Fira d'Andorra la Vella de l'any 1983. — Arxiu Nacional Andorra (@Arxiu_Andorra) June 9, 2023

L'arxiu nacional ha publicat avui a través de les xarxes socials, un fotografia de l'edifici Prada Casadet per celebrar el dia internacional dels arxius. Es tracta d'una imatge del fons de Fèlix Peig (FP_01002) on es pot veure l'edifici en construcció coincidint amb la Fira d'Andorra la Vella, l'any 1983. En la seva publicació l'arxiu explica que la seva institució es va crear l'any 1975 i es va traslladar el 1986 als locals de Prada Casadet juntament amb les dependències culturals de Govern com la biblioteca pública.