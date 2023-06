Espot es reuneix amb l'ambaixadora d'Israel

Actualitzada 09/06/2023 a les 11:51

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest matí l'ambaixadora de l'Estat d'Israel a Andorra, Rodica Radian-Gordon, amb la que han mantingut una reunió de treball per explorar les vies de cooperació i col·laboració que es poden impulsar entre els dos estats.L'ambaixada israeliana ha impulsat aquesta trobada arran dels actes de celebració per commemorar el 75è aniversari de la creació de l'Estat d'Israel. Durant la reunió Espot ha celebrat que demà l'ambaixada col·labori amb el trasllat fins a Andorra de la companyia de dansa 'Vertigo' que oferirà un espectacle al Festival Clàssic And.La trobada ha servit perquè les dues parts manifestessin la voluntat d'ampliar la bona col·laboració cultural en matèries com l'economia o innovació, reforçant així el memoràndum d'entesa (MoU) que es va signar el 2021 per animar al sector empresarial a generar sinergies amb el mercat andorrà. Per finalitzar, s'ha remarcat l'arribada al país de 4.000 turistes durant el que portem d'any.