El grup demòcrata va rebre 907.800 euros del Consell la legislatura passada

Actualitzada 09/06/2023 a les 15:55

El grup parlamentari demòcrata va percebre una dotació de 907.817,59 euros del Consell General durant la legislatura 2019-2023, segons publica el Butlletí de l'organisme. La liquidació de comptes presentada el 8 de maig per Mònica Bonell com a presidenta del grup indica que el 12 de maig van transferir a la institució 69.549,94 euros que tenien com a romanent de tresoreria al compte corrent.L'assignació rebuda pels demòcrates correspon a les transferències que va rebre el grup per cobrir despeses de funcionament entre les quals s'inclouen el pagament d'assessoraments que contracti el grup per fer el treball legislatiu. La liquidació detalla que els consellers de DA van rebre 203.671,57 euros quan va començar la legislatura el 27 de maig del 2019, i durant el 2020 van ingressar quatre transferències, dues de 18.992,99 euros, una de 75.971,95 euros i una de 113.957,93 euros. Gairebé el mateix import de les dues transferències del 2021 i de dues del 2022. Al final del mandat dels parlamentaris demòcrates el grup tenir una assignació de 18.898,02 euros i una altra de 3.779,6 euros.