Realitat virtual per a tractaments dirigits a persones amb discapacitat

Actualitzada 08/06/2023 a les 06:02

La Fundació Nostra Senyora de Meritxell va presentar ahir un nou projecte d’entorn de realitat virtual immersiva (ERVI), amb l’objectiu de millorar les habilitats cognitives, regular les alteracions sensorials i de conducta, i per al tractament de la salut mental de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Aquesta eina es posa a disposició de totes les persones ateses a través dels serveis d’atenció directa de la fundació i, alhora, l’entitat pretén obrir aquesta eina als familiars que ho necessitin per promoure el seu benestar emocional.L’eina disposa d’un programari amb un ampli catàleg de continguts interactius que representen entorns reals sense la necessitat de fer servir auriculars ni ulleres de realitat virtual. El material audiovisual permet que les persones es moguin en un entorn virtual dissenyat específicament per a cada cas, amb diversos beneficis en l’àmbit terapèutic.