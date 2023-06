Quota especial d'estiu de 600 permisos per a l'hoteleria

Actualitzada 08/06/2023 a les 05:59

La quota especial d’estiu per a l’hoteleria i la restauració, que es va aprovar l’any passat per primera vegada, tindrà continuïtat. I és que davant de la manca de mà d’obra que pateix aquest sector s’ha decidit que la mesura es repeteixi durant la temporada d’estiu d’enguany. Així ho va explicar ahir la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, que va manifestar que l’experiència de l’any passat “va ser un èxit i va funcionar”. De totes formes, la quota especial d’enguany és més reduïda i se situarà en un total de 600 autoritzacions, de les quals 550 corresponen a permisos d’immigració temporals i 50 a permisos de treball temporal fronterer, enfront de les 700 del 2022. S’ha de tenir en compte, però, que el nombre d’autoritzacions es poden incrementar en un 30% en cas que sigui necessari. El reglament que regula aquesta matèria entrarà en vigor dimecres vinent amb la seva publicació al BOPA i els permisos tindran vigència fins al 31 d’octubre del 2023. D’aquesta manera, les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de setembre. Molné va assenyalar que aproximadament 1.300 treballadors de temporada han pogut accedir al permís de residència i treball ordinari, formant part de la quota general, gràcies a la flexibilització dels requisits aprovada pel Govern recentment. La ministra no descarta que una quota d’estiu es pugui aprovar també en el futur per al comerç.