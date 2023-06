Premis pels curts de l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma

Actualitzada 08/06/2023 a les 19:02

L'escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma ha guanyat les tres categories del concurs de curts a les escoles, que girava al voltant de la temàtica de l'assetjament. L'obra La rutina, de Roc Sanchez Betriu, Thiago Fernandez Ruivo, Tristan Conde Mendez i Tresa Vergés, ha estat la guanyadora en la categoria de bullying, mentre que en l'aprtat de ciberbullying el curt guardonat ha estat La qüestió no és ser el millor, de Zenia Roelas, Ylenia Rono, Noa Gallinat, Júlia Domingo i Alèxia del Moral. Finalment, en la de sexting ha guanyat el curt fet per Amélie Kuri, Ona Rogé, Mar Torra i Vanessa Da Silva, Podries ser tu.Les peces seleccionades s'utilitzaran en les xerrades que es fan a les escoles en el marc del Pla de prevenció de conductes delictives impartit conjuntament amb la policia, l'àrea de Justícia Juvenil i el departament d'Institucions Penitenciàries. Els curts han estat valorats per un jurat compost per representants del ministeri de Justícia i Interior i de Relacions Institucionals, Educació i Universitats. L'acte d'entrega de premis ha comptat amb la presència del secretari d'Estat de Justícia i Interior, Joan León, i el secretari d'Estat d'Educació i Universitats, Josep Anton Bardina.