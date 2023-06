Portes obertes a la central hidroelèctrica de FEDA

Actualitzada 08/06/2023 a les 13:46

FEDA obrirà les portes de la central hidroelèctrica per celebrar la Setmana europea de l'energia sostenible, que tindrà lloc el 20 al 22 de juny. Els interessats podran visitar també una instal·lació fotovoltaica particular i la xarxa de fred i calor de FEDA Ecoterm a Escaldes-Engordany. A més, s'oferirà un taller infantil i un 'escape room' per acostar la celebració a infants i joves. La participació en totes les activitats serà gratuïta i caldrà fer reserva prèvia a través del correu fedacultura@feda.ad o trucant al MW Museu de l'electricitat.