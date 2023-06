Montaner ha cobrat 27.812 euros com a consellera general

Actualitzada 08/06/2023 a les 18:27

Carine Montaner va cobrar 27.812 euros com a consellera general no adscrita la legislatura passada. Els comptes de Montaner, amb les liquidacions rebudes per part del Consell General al llarg dels darrers dos anys, s'han fet públics avui al butlletí. Segons s'informa, la consellera va rebre al març del 2021 4.553 euros, mentre que al juliol del 2021 en va cobrar 7.268, sent aquesta la mateixa quantitat que va ingressar els mesos de març i de juliol del 2022. Al 2023 Montaner va rebre dues transferències del Consell General, una de 1.211 euros al gener i una altra de 242 euros al febrer.