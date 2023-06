Les matriculacions baixen un 14% al maig

Actualitzada 08/06/2023 a les 09:59

Les matriculacions de vehicles continuen per sota de les xifres de l'any passat. El maig s'ha tancat amb 418 operacions que representen un descens del 14% en comparació amb les 486 del mateix mes del 2022, segons publica Estadística. La baixada més notable s'ha registrat en turismes amb 65 unitats menys que fa un any, les motos i ciclomotors han estat dues més i els camions una matriculació més que en el maig anterior.El balanç del mes passat segueix la tendència de tot l'exercici que acumula 1.727 matriculacions, un 10,4% per sota de les 1.927 registrades en els cinc primers mesos del 2022.La caiguda de les vendes de vehicles afecta els de tots els tipus d'energia amb l'excepció dels híbrids de gasoil no endollables amb dues operacions més l'any passat. La baixada més acusada en unitats és la dels vehicles de gasoil que passen de 104 a 66 i en els de gasolina la reducció és de 280 a 259, segons l'informe d'Estadística. I la mateixa evolució es dona en l'acumulat dels cinc primers mesos del 2023 respecte a les xifres del 2022. El total mostra un descens del 25,7% en les matriculacions de vehicles de gasoil i del 10,4% en les de gasolina.