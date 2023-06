La policia alerta d'un nou intent de phishing a través d'Instagram

Actualitzada 08/06/2023 a les 06:03

La policia va alertar ahir al vespre mitjançant les seves xarxes socials d’un nou intent de phishing al país. En aquest cas el missatge dels estafadors arriba per Instagram i en el text s’explica que el receptor ha vulnerat els drets d’autor i demanen omplir un formulari a través d’un enllaç per no perdre el compte. En aquest sentit, els estafadors aprofiten els usuaris que cliquen en aquest enllaç per robar la informació bancària dels mateixos.Per aquest motiu, el cos de seguretat va avisar que es tracta d’una altra estafa i recomanen a l’usuari que el rebi no acceptar la sol·licitud i bloquejar-la.