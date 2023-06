Jutjada per apropiar-se del remolc d'un extreballador

Actualitzada 08/06/2023 a les 12:43

El Tribunal de Corts ha jutjat aquest matí una empresària acusada d'haver-se apropiat del remolc d'un extreballador. La reclamació s'emmarca en un conflicte laboral i societari que esclata el 2013 quan l'acusada fa fora el perjudicat de l'empresa –de la qual també tenia accions–. L'home guardava en un magatzem de l'empresa un remolc que, ha indicat, usava quan marxava de vacances. Aquell 2013 fa una primera reclamació per recuperar-lo però no li lliuren i no emprén cap acció més fins que el 2019 denuncia davant la policia que no li han retornat el vehicle. Ha assenyalat durant la declaració que torna a impulsar una reclamació legal perquè es coneixedor que l'empresa ha canviat de magatzem i que el propietari de l'antic li assegura que allà no està el seu remolc. L'acusada ha assegurat que mai es va apropiar de res i que va mantenir el remolc en dipòsit fins que se n'acredités qui era el propietari. Aquell mateix any va acabar entregant el giny al denunciant perquè "feia sis anys que patia coses no molt agradables amb aquest senyor".La fiscalia considera acreditat que la dona ha comés un delicte major d'apropiació indeguda i que ha d'abonar a la víctima uns 300 euros perquè li va retornar el remolc sense matrícula i com a indemnització pels anys en que l'home no va poder gaudir del remolc. La defensa va assenyalar que els fets no suposen cap infracció penal i va recordar que el perjudicat no va fer cap acció per recuperar-lo durant sis anys amb la qual cosa estava justificat que l'acusada arribés a pensar que no era d'ell. "El va mantenir en dipòsit fins que s'acredités qui n'era el propietari, ha fet el que hauria fet tothom", ha afirmat el lletrat, que reclama l'absolució de la seva representada.