El Govern envia l’esborrany del pacte d’Estat als grups i els convoca per a la setmana vinent per consensuar possibles canvis

Els grups parlamentaris ja han rebut la proposta del Govern per formalitzar un pacte d’Estat sobre les negociacions per a l’acord d’associació amb la Unió Europea. El document, similar al que es va signar amb els grups parlamentaris a l’inici de la legislatura passada, marca qui, com i quan es negociarà amb Brussel·les, segons ha pogut saber el Diari. No indica, per tant, la línia política de negociació, sinó de quina manera es compartirà informació i com es treballarà amb els grups la posició que després es defensarà a Brussel·les. Queda clar, però, que la negociació la farà, com així