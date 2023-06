Actualitzada 08/06/2023 a les 19:23

El comú d'Escaldes ja ha compromès el 75% de la partida d'inversions pressupostada per a aquest any. El cònsol menor i conseller de Finances, Joaquim Dolsa, ha detallat avui en consell de comú que el total d'inversions incloses en el pressupost és de 20 milions d'euros i, que, d'aquests, 14 corresponen a projectes que la corporació ja ha adjudicat. Dolsa també ha informat que, segons les seves estimacions, els dipòsits bancaris del comú generaran 300.000 en interessos per a la corporació aquest any. El cònsol menor ha afirmat que la situació financera de la corporació passa per un moment extraordinari. En aquest sentit, ha recalcat una xifra: al 31 de març la xifra d'endeutament era de 4,8 milions d'euros, el 15%, aproximadament, de la mitjana d'ingressos dels últims tres anys. Cal recordar que el límit que fixa la Llei de finances comunals és del 200%.