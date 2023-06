Els ingressos per la taxa al tabac cauen un 29,5% al maig

Es van recaptar 5,9 milions i l’acumulat els primers cinc mesos de l’any s’enfila als 30

Els ingressos per la taxa a la importació de tabac han caigut un 29,5% al maig respecte al mateix mes de l’any passat. Segons les dades que ahir va fer públiques la Duana, al maig es van recaptar 5,9 milions d’euros per aquesta taxa, lluny dels 8,3 milions aconseguits el 2022. En els primers cinc mesos de l’any l’Estat ha ingressat 30,6 milions per l’impost a la importació de tabac, un 23,9% menys del que s’havia acumulat en el mateix període de l’any passat, quan s’havien recaptat 40,2 milions.



